Gli alberi di Natale addobbati con oggetti di riciclo realizzati dagli alunni delle primarie: torna l'iniziativa nel Municipio IV

Bottiglie di plastica, cd, barattolini di vetro 'salvati' dalla pattumiera e trasformati in piccoli addobbi per l'albero di Natale. A realizzare gli oggetti di riciclo, i bambini delle scuole primarie del Municipio IV, in cui Amiu ha promosso, per il terzo anno consecutivo, l'iniziativa 'Un albero differente'.

In particolare, l'azienda ha donato quattro alberi, decorati proprio con gli oggetti realizzati dai piccoli studenti. Quest’anno, l’iniziativa di sensibilizzazione assume un significato particolare in quanto, nelle prossime settimane, l’intero territorio del IV Municipio sarà interessato dall’estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Proprio per preparare i cittadini al cambio di modalità di conferimento, dallo scorso mese di ottobre Amiu Puglia sta provvedendo alla consegna dei kit contenenti pattumelle e buste.

I primi due alberi sono stati inaugurati martedì 12, con le rispettive cerimonie organizzate in piazza Pertini (quartiere Santa Rita), con gli alunni della scuola primaria “Plesso Santa Rita” e in via Domenico Di Venere (quartiere Ceglie del Campo) con gli alunni della scuola primaria “Plesso Ceglie”.

Oggi, sfortunatamente a causa del maltempo, sono state realizzate due inaugurazioni "simboliche" con la consegna delle decorazioni da parte dei bambini al presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate, nel corso di alcuni momenti di incontro organizzati all'interno delle scuole "Diaz" e "D'Alesio", alla presenza della presidente del IV Municipio, Grazia Albergo e del presidente della commissione comunale Decentramento, Leo Magrone.

Le decorazioni sono state sistemate nell'albero allestito in piazza Umberto a Carbonara, mentre il quarto albero, decorato dagli alunni della scuola primaria “Carmela Ciniglio”, è stato allestito nel centro storico di Loseto. Gli alberi resteranno nelle piazze del Municipio IV fino all'Epifania.