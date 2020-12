Sul lungomare risplendono i colori delle luminarie pugliesi: si accende l'albero di Natale in largo Giannella

Un albero di luminarie sul lungomare, per regalare una speciale atmosfera natalizia ai baresi anche in queste feste segnate dalle difficoltà dell'emergenza Covid. Si è acceso nel giorno dell'Immacolata il grande albero in largo Giannella. A tarda sera, dopo le 22 - come già accaduto per quello in piazza del Ferrarese - per evitare assembramenti.

Alto 27 metri, realizzato dalla MarianoLight - l’azienda salentina famosa in tutto il mondo per le sue sculture di luci - l'albero è stato donato alla città dalla fondazione Megamark in occasione dei suoi 20 anni di vita. Un particolare omaggio alla città, accompagnato anche da un'iniziativa di solidarietà: a partire dall'8 dicembre, infatti, il Gruppo Megamark e i suoi supermercati doneranno al Comune di Bari cento spese al giorno per i trenta giorni in cui l’albero resterà acceso, destinate alla ‘Casa delle bambine e dei bambini’ e distribuite dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari alle famiglie più fragili della città.

"Stasera con questo bellissimo albero di luminarie si è acceso il cuore dei baresi - ha commentato il sindaco Decaro - Di tutti quei cittadini che ogni giorno fanno il loro dovere e si prendono cura degli altri. Stasera la Fondazione Megamark ci ha regalato queste luci di speranza perché anche nei momenti più tristi questa città sa di poter contare su persone e imprese speciali che si prendono cura della nostra comunità".