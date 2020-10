Focolaio covid nella rsa di Alberobello con 71 contagiati, la Procura di Bari apre inchiesta

I Carabinieri del Nas, come già nei mesi scorsi in casi simili nel Barese, hanno acquisito documentazione utile per scoprire se ci sono state eventuali violazioni della normativa anti-covid. Il fascicolo al momento non ha indagati né ipotesi di reato