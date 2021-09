Serviva alcolici a minorenne senza aver prima controllato i documenti: scatta la multa per locale in centro

Oltre 300 euro di multa per un alcolico servito a un minorenne. È successo nella serata di ieri in piazza Mercantile, a Bari: gli agenti di polizia locale, fintisi clienti, hanno visto il titolare del locale consegnare la bevanza alcolica al giovane senza prima chiedere i documenti per il riconoscimento. Sono subito intervenuti e hanno disposto la sanzione amministrativa per l'uomo di 330 euro, perché l'avventore era infradiciottenne (età compresa tra i 14 e i 18 anni).