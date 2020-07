L'alga tossica 'invade' il litorale di Bari e dintorni: valori alti in città e in alcune località della provincia

L'alga tossica 'invade' il litorale di Bari e dintorni: i dati forniti dal consueto monitoraggio di Arpa Puglia disegnano una situazione non semplice lungo il tratto di mare che coinvolge il capoluogo pugliese e diversi comuni limitrofi. L'ostreopsis ovata, come noto, può causare, con il rilascio di tossine, riniti, eritemi, febbre e altre patologie respiratorie. Per questa ragione, si sconsigliano i bagni nelle aree dove la presenza è evidente.

Nel dettaglio, su 6 punti di osservazione del Barese, solo uno, quello di Monopoli Castello Santo Stefano, presenta una concentrazione scarsa dei microorganismi (238 cellule al litro). Preoccupano i valori di Bari San Giorgio (32285 cellule al litro), Santo Spirito (93808 cellule al litro), Giovinazzo (20978 cellule al litro), Molfetta (44895 cellule al litro) e Mola di Bari (45549 cellule al litro).