Alga tossica nel Barese, disagi sul tratto di mare tra Mola e Cozze: interviene la Guardia Costiera

Disagi, questa mattina, sul tratto costiero tra Mola di Bari e Cozze, nel Barese, dove la Guardia Costiera è intervenuta per avvisare i bagnanti di non entrare in acqua per la presenza dell'alga tossica. Il litorale, infatti, fa registrare quantità importanti di osteopsis ovata, il microorganismo che, emettendo tossine, provoca febbre, dermatiti e altre patologie di naso e gola.

Per questa ragione l'Arpa invita i bagnanti a non sostare in zone rocciose, in particolare se c'è vento.