Stop ai treni per un allarme bomba nella stazione di Civitanova Marche: disagi e ritardi anche in Puglia

Sabato di disagi per i viaggiatori sulla linea Adriatica, anche negli spostamenti da e per la Puglia, a causa di una interruzione della circolazione ferroviaria durata alcune ore. A far scattare lo stop ai treni è stata la segnalazione di due valigie 'sospette' nella stazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il traffico ferroviario è stato interrotto, come risulta dal sito di Trenitalia intorno alle 10.45, per consentire le verifiche del caso da parte delle forze dell'ordine. L'allarme è successivamente rientrato e la circolazione, come indicato sempre dallo stesso sito, è tornata regolare a partire dalle ore 15.

Inevitabili, tuttavia, i disagi per i viaggiatori con ripercussioni a catena su tutta la linea, in un weekend di spostamenti anche in vista delle festività natalizie. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 190 minuti e subito cancellazioni o limitazioni di percorso.

Di seguito l'elenco dei convogli interessati, dal sito Trenitalia

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27): il treno oggi termina la corsa a Barletta.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 4357 Foggia (16:40) - Bari Centrale (18:12).

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55): il treno oggi ha origine da Barletta.

I passeggeri in partenza da Bari Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Barletta dove trovano proseguimento con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55) che ne attende l'arrivo.

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00): il oggi termina la corsa a San Benedetto del Tronto.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00).

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:11), che oggi prosegue fino a Lecce.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con maggiori tempi di percorrenza superiori a 60 minuti:

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25)

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58)

• FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08)

• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54)

• FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55)

• IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51)