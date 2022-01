Oggetto sospetto davanti alla scuola, scatta l'allarme bomba a Ceglie: intervengono gli artificieri, allerta rientrata dopo le verifiche

Allarme bomba nella tarda mattinata davanti a una scuola di Ceglie. Gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti in via Domenico Di Venere, dopo che era stato segnalato un oggetto sospetto accanto alle scale che permettono l'accesso al plesso di scuola per l'infanzia del XXVI Circolo didattico, la stessa struttura che accoglie anche la scuola elementare.

I militari hanno rimosso e smontato in sicurezza il dispositivo - che si è rivelato poi essere un portalampade, avvolto con del nastro adesivo e con una batteria che faceva accendere una luce led - e transennato l'area per impedire l'accesso durante le operazioni, bloccando il traffico nel tratto interessato.

L'intervento è scattato, dopo una chiamata giunta al 112, intorno alle 13, a ridosso dell'orario di uscita delle classi: per consentire agli alunni di lasciare l'edificio in sicurezza, è stato utilizzato l'ingresso sul retro della scuola. La presenza degli artificieri ha spiazzato molti genitori giunti a scuola per prelevare i propri figli: "Abbiamo saputo di questa situazione arrivando qui, non sapevamo nulla. Non sarebbe stato necessario far uscire prima i bambini?", hanno fatto notare alcune mamme.

Una volta confermato che si trattasse di un oggetto innocuo - l'intervento si è concluso nel giro di pochi minuti - la situazione è tornata alla normalità. Ulteriori accertamenti sull'episodio sono comunque in corso da parte dei carabinieri.