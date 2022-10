Falso allarme bomba nel palazzo Ex Poste di piazza Cesare Battisti. Dieci giorni fa un'altra segnalazione simile

Un nuovo falso allarme bomba è stato segnalato, questo pomeriggio, nell'ex Palazzo delle Poste di piazza Cesare Battisti, nel centro di Bari. L'edificio, che ora ospita l'Università di Bari, è stato ispezionato dalla Polizia di Stato che non ha trovato nulla. Sul posto erano giunti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Locale.

Si tratta del secondo allarme bomba per l'edificio Ex Poste in una decina di giorni: una dinamica che si era ripetuta lo scorso 17 ottobre con ricerche che avevano dato esito negativo.