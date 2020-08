"C'è una bomba nella stazione Ferrotramviaria", ma è un falso allarme: allerta rientrata dopo le verifiche

E' stata una chiamata anonima a far scattare nel primo pomeriggio l'allarme bomba (poi rivelatosi falso) nella stazione Ferrotramviaria di Bari. Il protocollo di sicurezza è stato attivato in seguito a un telefonata arrivata nella sede centrale della società a Roma, che annunciava la presenza di un ordigno nella stazione. Immediato l'intervento sul posto degli artificieri e gli accertamenti della Polfer, che hanno poi dato esito negativo.

La circolazione ferroviaria (sospesa sia per i treni Ferrotramviaria che per Ferrovie Appulo Lucane) è stata ripristinata, come annuncia la stessa Ferrotramviaria in un messaggio sulla propria pagina Fb, poco dopo le 18.30.

Oltre allo scalo di Ferrotramviaria, sono stati evacuati anche gli uffici della società. La zona era stata transennata e sovergliata anche l'ausilio di pattuglie di carabinieri e Polizia locale.

