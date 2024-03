Allarme bomba nelle stazioni di Palese, Trani e Barletta: aperta indagine per terrorismo

Un fascicolo contro ignoti è stato aperto dalla Dda di Bari per far luce sull'allarme bomba che questa mattina ha fatto scattare verifiche nelle stazioni ferroviarie di Trani, Barletta e Palese, provocando la sospensione della circolazione ferroviaria per diverse ore. Lo riporta l'Ansa. Secondo quanto apprende l'agenzia di stampa, è ipotizzabile un reato distrettuale, come appunto il terrorismo.

Nella stazione di Trani è stata rinvenuta una piccola valigia contenente alcuni flaconi pieni di liquido, cavi e un telefonino: sarà necessario attendere l'esito degli accertamenti per capire se si sia trattato di un vero ordigno oppure no.