Valigia sospetta in via Crisanzio, strada chiusa e artificieri sul posto: allarme rientrato dopo le verifiche

Via Crisanzio, in pieno centro a Bari, chiusa al traffico in un tratto per un allarme bomba. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 aprile.

A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine la segnalazione di una valigia sospetta, rinvenuta in zona Università. Il bagaglio è stato trovato nei pressi di un cassonetto. Il traffico è stato bloccato dalla Polizia locale nel tratto tra via Quintino Sella e via De Cesare. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti della polizia di Stato, i vigili del fuoco ed è stato richiesto l'intervento degli artificieri.

A seguito delle verifiche effettuate, l'allarme è successivamente rientrato (la valigia si sarebbe rivelata vuota) e poco dopo le 14 la strada è stata riaperta al traffico.

Soltanto poche settimane fa, un altro allarme bomba (anche questo rivelatosi falso) aveva interessato, nella stessa zona, la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari.

*Ultimo aggiornamento ore 14.50