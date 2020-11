Peggiorano le condizioni meteo nel Barese: con gli acquazzoni scatta l'allerta arancione

Forti temporali in arrivo nel Barese, tanto che l'allerta meteo passa da rischio giallo (basso) ad arancione (moderato) a partire dalla serata. L'allerta è stata lanciata dalla Protezione civile e sarà attiva dalle 20 di oggi, venerdì 20 novembre, e per le successive 24 ore per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

In particolare nel bollettino si parla di "precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale e jonica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati". Previsti anche venti "di burrasca o burrasca forte nord orientali sul versante adriatico" per tutta la giornata di sabato.