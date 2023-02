Allerta arancione per forte vento su Bari e provincia. Dal weekend netto calo delle temperature

La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un'allerta meteo arancione, valida anche su Bari e provincia, per la presenza di forte vento. L'avviso è valido dalle 12 di domani 4 febbraio e per le successive 24-36 ore.

In arrivo venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia settentrionale e di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale. Nei prossimi giorni in ogni caso è atteso un forte peggioramento delle condizioni del tempo, secondo gli esperti di 3BMeteo.it. Domenica il fronte di una perturbazione si allontanerà dalla Puglia e il tempo tornerà più soleggiato, ma al suo seguito si intensificherà un’irruzione di aria fredda di origine artica, sospinta da forti venti settentrionali con raffiche fino a 70-80km/h che potranno anche provocare alcune mareggiate sulle coste adriatiche.

Temperature in forte calo, con valori diurni che non supereranno i 6/8°C in pianura e sulle coste. Anche con l’inizio della nuova settimana proseguirà l’afflusso di tese e fredde correnti settentrionali che manterranno le temperature basse e il tempo variabile, seppur senza precipitazioni di rilievo. Queste ultime potrebbero fare la loro comparsa verso la metà della settimana, combinate con l’aria fredda che favorirebbe nevicate anche a bassa quota.