Coda rovente di agosto su Bari e provincia: per il weekend in arrivo temperature bollenti, scatta l'allerta caldo

Nonostante agosto sia ormai agli sgoccioli, l'ultimo week-end del mese sarà il più rovente dell'anno a Bari e in provincia: la Protezione Civile regionale, infatti, ha diramato un'allerta meteo per ondate di calore valida per sabato 29 e domenica 30.

Si prevede, infatti, un rialzo notevole delle temperature massime: nel pomeriggio di sabato si raggiungeranno i 36 gradi con temperatura percepita sui 37. Domenica il picco con 37 gradi sul termometro e 38 di temperatura percepita. La situazione migliorerà a partire da lunedì quando saranno in arrivo piogge con cui si chiuderà il mese di agosto.