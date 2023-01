Nuova allerta gialla per il maltempo su Bari e provincia: in arrivo venti di burrasca

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un'allerta meteo valida dalla mezzanotte dell'11 gennaio e per le successive 12 ore, per raffiche molto forti su Bari e le altre province.

In arrivo venti dai quadranti settentrionali con residue raffiche di burrasca, in generale attenuazione nel pomeriggio. Le temperature massime in città resteranno su valori superiori agli 11-12 gradi mentre le minime scenderanno attorno agli 8-9. Tutte le previsioni su 3BMeteo.it