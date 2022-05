Piccola tregua dal caldo in Puglia: allerta gialla per piogge anche su Bari e provincia

Dopo il caldo praticamente estivo di questi giorni, arriva una piccola tregua meteorologica in Puglia: la Protezione Civile regionale ha difatti diramato un'allerta gialla per piogge e temporali valida per questo pomeriggio, fino alle 20.

Previste precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Da domani, invece, torneranno condizioni dis ereno. Tutte le previsioni per Bari e provincia su 3BMeteo.it