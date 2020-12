San Nicola sotto l'acqua: in arrivo nuova allerta meteo, previsti pioggia e temporali

Sarà un San Nicola caratterizzato dalla pioggia su Bari e provincia: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo gialla per il capoluogo e arancione per una parte della Murgia. Previste, da domani e per le successive 24-36 ore, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento da quadranti meridionali.

