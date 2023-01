Nuova ondata di maltempo in Puglia, arriva il freddo: temperature in calo a Bari e in provincia

Temperature in calo e maltempo, con spruzzi di neve nella zona nord della regione: in Puglia arriva un'ondata di maltempo con allerta meteo gialla, emessa dalla Protezione Civile su tutto il territorio valida dalle 16 del 20 gennaio e per le successive 28 ore.

Se nel Foggiano, a quote oltre i 600 metri è prevista anche la neve, nel Barese arriveranno forti raffiche di vento e precipitazioni sparse, localmente anche di rovescio e temporale. Le temperature minime, su Bari, scenderanno fino a 4-5 gradi nel weekend e all'inizio della prossima settimana, mentre le massime si attesteranno sui 10 gradi nella giornata di sabato per poi risalire domenica e scendere nuovamente da lunedì.

Tutte le previsioni su 3bMeteo.it.