Allerta meteo gialla su Bari e provincia: in arrivo forte vento e piogge per i primi giorni della Settimana Santa

La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per il Barese valida dalla mezzanotte del 3 aprile e per le successive 24-36 ore. In arrivo venti di burrasca da quadranti settentrionali e piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovesci con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Tutte le previsioni per Bari e provincia su 3Bmeteo.com