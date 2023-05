Maltempo su Bari e provincia, la Protezione Civile: "Domani possibili temporali"

Temporali in arrivo nel Barese. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per domani, 30 maggio, dalle 8 di mattina e per le successive 12 ore: si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone interne e rilievi, con quantitativi cumulati moderati. Il rischio idrogeologico è esteso a tutta la Puglia Adriatica.