Il grande caldo ha le ore contate in città, la Protezione Civile: "In arrivo temporali su tutta la Puglia"

La morsa di calore che ha imprigionato Bari nelle ultime 48 ore è destinata presto ad allentarsi. L'arrivo di una nuova perturbazione sta per determinare un brusco cambio delle condizioni meteorologiche su tutta la Puglia. La Protezione Civile ha emesso, infatti, un bollettino di allerta meteo (classificata 'gialla') per il rischio di temporali che scatterà dalle 20 di questa sera, 1° luglio, e proseguirà per le successive 28 ore.

Sono dunque attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su tutta la regione.