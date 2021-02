Vento forte su Bari e provincia, allerta meteo gialla per le prossime ore: antipasto del maltempo atteso nel fine settimana

Previsti venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali. L'allerta, in particolare, riguarda la Puglia Centrale Adriatica e quella Bradanica (Murgia)

In arrivo su Bari e provincia una nuova allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile regionale e valida dalle 18 di oggi e per le successive 24-30 ore. Previsti venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali. L'allerta, in particolare, riguarda la Puglia Centrale Adriatica e quella Bradanica (Murgia). Nei prossimi giorni è atteso un ulteriore peggioramento con un deciso crollo delle temperature e nevicate anche a bassa quota.

Le previsioni complete su 3bMeteo.it