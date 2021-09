Piogge e temporali, allerta 'gialla' fino a domani: probabili rovesci anche nel Barese

"Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale e centrale costiera, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Tocca anche il Barese l'allerta meteo gialla emanata dalla Protezione civile regionale, e valida dalle 14 di questo pomeriggio per le successive 30 ore. In particolare, tra i territori indicati ci sono anche la Puglia centrale adriatica e la Puglia bradanica.

Stando alle previsioni di 3bmeteo.com per il "settore climatico Terra di Bari", nella giornata di martedì "la coda di un fronte in allontanamento sui Balcani rinnova tempo a tratti instabile sul Molise, Puglia e Basilicata con piogge sparse in graduale esaurimento da Est sino a tempo asciutto ovunque in serata. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Temperature in lieve flessione. Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mare sino a mosso". Nello specifico, su Bari città è segnalato cielo nuvoloso ma non pioggia.