Allerta arancione per forte vento: raffiche di burrasca e pioggia, domenica di maltempo su Bari e provincia

Un nuovo peggioramento meteo è atteso per la giornata di domani su Bari e provincia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per pioggia e arancione per vento.

Previsti venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali con possibili mareggiate lungo le coste esposte, anche violente. Tutte le previsioni, nel dettaglio, su 3bMeteo.it