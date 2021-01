In arrivo un nuovo peggioramento meteo: forte vento e burrasca nel weekend su Bari e provincia

In arrivo un nuovo peggioramento meteo su Bari e provincia: la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per vento valida dalle 3 di domattina, sabato 16, e per le successive 18 ore. Previsti rinforzi di burrasca sulla Puglia centro meridionale e sulle zone costiere.

La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente da sabato sera, con l'arrivo di pioggia e rovesci, in particolare nella giornata di domenica.

