Torna la pioggia nel Barese: scatta allerta meteo a inizio settimana

Tornano le piogge nel Barese dopo il buon tempo del week-end. La conferma arriva dalla Protezione civile, che ha diramato in un bollettino l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per vento a partire dalle ore 8 di lunedì 26 marzo e per le successive 12 ore. In particolare sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporali, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati. Previsti anche venti forti a burrasca da ovest nord ovest".