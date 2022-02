Freddo, temporali e neve a quote collinari: nuova ondata di maltempo su Bari e la Puglia

Prosegue l'ondata di maltempo in Puglia con un nuovo peggioramento previsto dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-30 ore. Il Centro Funzionale Regionale Puglia ha emanato un’allerta arancione per rischio idrogeologico sulle zone di allerta A-Gargano e Tremiti, B-Tavoliere, H-SubAppennino Dauno I-Basso Fortore e un’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sulle restanti zone, Barese compreso.

Sono previste, inoltre, nevicate al di sopra di 500-700 m, con locali sconfinamenti a quote più basse, con apporti al suolo moderati e venti da forti a burrasca settentrionali con rinforzi di burrasca forte su settori costieri della Puglia settentrionale. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

