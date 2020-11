Maltempo, scatta l'allerta meteo nel Barese: in arrivo temporali e forti raffiche di vento

Temporali e vento forte sferzeranno la Puglia nella giornata di venerdì 20 novembre. A confermarlo è la Protezione civile, che nel pomeriggio ha diramato in una nota l'allerta meteo - differenziata in base alla provincia, a partire dalla mattinata di venerdì, che si potrebbero estendere fino a sabato. Nel Barese avremo un livello giallo per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento.

In particolare sono previste a partire da venerdì e per le successive 24-36 ore 'venti forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte con forti mareggiate lungo le coste esposte in estensione nel pomeriggio alla Puglia'.

Inoltre si prevedono 'precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia' già dalla mattinata.