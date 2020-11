Inizio settimana 'bagnato' nel Barese: scatta l'allerta meteo per temporali già in serata

Lunedì a rischio temporali nel Barese. La Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali, vento e idraulico nel Barese a partire dalle 20 di oggi, 29 novembre. Per le successive 24 ore sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse - si legge - anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati". I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. L'allerta riguarda anche il vento forte: i venti saranno "localmente forti settentrionali con rinforzi su tutta la regione", ma è è previsto anche "un incremento dei livelli idrometrici del reticolo idrografico".