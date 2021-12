Allerta meteo su Bari e provincia: in arrivo forti raffiche di vento e maltempo

La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per forte vento su Bari e provincia, nonché tutta la Puglia, valida dalla mezzanotte del 5 dicembre e per 24 ore. In arrivo raffiche da forti a burrasca dai quadranti occidentali.

Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni tra pioggia e schiarite. Le temperature si aggireranno tra i 14 di massima e i 7-8 gradi dei valori minimi. Le previsioni complete per Bari e provincia su 3BMeteo.it