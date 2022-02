Venti di burrasca aprono la settimana: lunedì con allerta meteo in Puglia

La settimana si apre con venti di burrasca in Puglia. Scatta così l'allerta meteo gialla per vento forte, come indicato nel bollettino della Protezione civile, a partire dalle 8 di lunedì 21 febbraio, e per le successive 24-36 ore.

Nello specifico sono previste "venti forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Puglia, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri del Meridione e lungo i crinali montuosi". Fenomeni che porteranno a forti mareggiate lungo le coste esposte