Week-end a rischio temporali in Puglia: scatta l'allerta della Protezione civile

Week-end a rischio temporali in Puglia. Nonostante i baresi si siano svegliati questa mattina con il meteo sereno, la Protezione Civile ha diramato un bollettino in cui annovera il rischio di precipitazioni "sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori interni della Puglia centrale, con quantitativi cumulati



cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia meridionale". In contemporanea scatta l'avviso di allerta meteo giallo per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, a partire dalle 8 di questa mattina e per le successive 24-30 ore, mettendo a rischio quindi anche la giornata di domenica.