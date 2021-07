Meteo, inizio settimana a rischio pioggia, poi torna il sereno: temperature in calo su Bari e provincia

La Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per temporali a partire dalle 20 di domenica 18 luglio e per le successive 24 ore. Le previsioni di 3b meteo fino al 25 luglio

Inizio di settimana a rischio temporali nel Barese. Dopo le piogge a intermittenza che hanno interessato la Puglia nel week-end, la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. In particolare a partire dalle 20 di questa sera, domenica 18 luglio, "e per le successive 24 ore - si legge nel bollettino diramato - sono previste precipitazioni sparse , a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento".

Le previsioni meteo in settimana

Nel resto della settimana il meteo volgerà invece a favore dei baresi, come certificano le previsioni di 3bmeteo.com. Fino al 25 luglio il tempo sarà per lo più serenou Bari e provin scia, con un calo delle temperature, che toccheranno picchi di 29 gradi di massima. Le minime si attesteranno invece intorno ai 24 gradi.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': persiste l'azione di una circolazione instabile che rinnova della nuvolosità più consistente nelle ore pomeridiane con rischio di rovesci e temporali su Appennino, Murge e Puglia ionica, più sole altrove. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 3850 metri. Mare poco mosso.

