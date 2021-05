In arrivo forte vento sul Barese: allerta meteo per la giornata di mercoledì

L'allerta è valida per 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi e per il Barese riguarderà la zona della Murgia

La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per la Puglia meridionale a causa del forte vento previsto per la giornata di domani. L'allerta è valida per 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi e per il Barese riguarderà la zona della Murgia.

