Raid nel giardino a due passi dal Tribunale di Bari, altalena fuori uso: "Vandali in azione indisturbati"

Vandali in azione a Poggiofranco nel giardino-rondò tra le vie Dioguardi, don Guanella e Dell'Andro, a pochi passi dal Tribunale di Bari: ignoti hanno distrutto un'altalena utilizzata soprattutto dai più piccoli. La segnalazione è dell'associazione Sos Città.

"Non riusciamo a comprendere il motivo per il quale qualcuno si è divertito nel danneggiare una giostrina dedicata ai più piccoli" - raccontano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, rappresentanti di Sos Città - "I nostri bambini stanno già fortemente subendo le difficoltà di una pandemia che nega loro la socialità con gli altri. Se a questo si deve aggiungere l'opera di chi non ha nient'altro da fare se non vandalizzare, rendendo impraticabile e pericolosa un'altalena, allora stiamo messi davvero male. Considerando il coprifuoco alle 22, possibile che tali atti vandalici possano essere compiuti in modo indisturbato anche nelle ore pomeridiane o in mattinata dinanzi, per assurdo, ad un luogo che dovrebbe essere costantemente presidiato dalle forze dell'ordine? Chiediamo al Sindaco di attivarsi quanto prima per ripristinare la fruibilità della giostrina così da permettere ai bambini di potersi divertire senza problemi e senza ansie per i genitori" concludono.