Aizza dogo argentino contro i passanti, il cane azzanna un uomo e lo scaraventa a terra: animale abbattuto dai carabinieri

Momenti concitati questo pomeriggio ad Altamura, dove i carabinieri hanno arrestato un 37enne del luogo poiché ritenuto responsabile di lesioni personali e resistenza a Pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti in via Gravina dopo la richiesta di aiuto del personale dell'ufficio postale, che segnalava la presenza dell'uomo, in evidente stato di alterazione, con al seguito un cane di grossa taglia, un dogo argentin.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, dopo aver aggredito verbalmente la propria madre, avrebbe continuato ad aizzare l'animale verso i passanti. Sul posto, nel tentativo di tranquillizzare e bloccare l'animale, è intervenuto personale dell'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (Anpana).



In quel frangente, un volontario 57enne della stessa associazione è stato azzannato ad un braccio e scaraventato a terra, senza che il cane mollasse la presa.

I carabinieri, intervenuti sul posto, dopo diversi tentativi di far allontanare l'animale andati a vuoto, per scongiurare gravi conseguenze per l'aggredito non hanno potuto far altro che esplodere due colpi con l’arma in dotazione in direzione del cane, abbattendolo.

Il volontario ferito, che fortunatamente non versa in pericolo di vita, si trova ricoverato per le cure del caso.