Refurtiva di 20 colpi, ma anche pistole e fucili: la scoperta in un box nel Barese, due 34enni arrestati

Due 34enni incensurati sono stati arrestati ad Altamura, nel Barese, con le accuse, a vario titolo, di detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione. Secondo una ricostruzione, i due sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre selezionavano, all'interno di un box seminterrato, prodotti sottratti da ignoti nei giorni scorsi in alcuni esercizi commerciali e appartamenti della città murgiana.

I militari, dopo essere entrati nel box, hanno rinvenuto numerose armi, tra cui 4 pistole, un fucile e ulteriori 5 pistole a salve e giocattolo senza tappo rosso. Sequestrati anche alcuni passamontagna e due autovetture di grossa cilindrata rubate e casacche del tipo in uso alle forze di polizia.

Ulteriori verifiche sul materiale rinvenuto, rubato in appartamenti e locali commerciali di Altamura, hanno confermato che la provenienza degli oggetti risalirebbe a furti consumati da agosto 2022 fino alla notte prima dell'arresto, riguardando almeno una ventina di differenti colpi. I due sono stati quindi condotti in carcere a Bari in attesa della convalida dell'arresto.