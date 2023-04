Fanno irruzione in casa, picchiano e rapinano padre e figlio: due arresti nel Barese

Si sarebbero introdotti nell'abitazione delle vittime - padre e figlio di Altamura - e dopo, aver chiuso la porta di ingresso alle loro spalle, avrebbero minacciato e picchiato i due, impossessandosi della somma di 220 euro e intimando loro il pagamento di 100 euro al mese per "non essere più disturbati". In carcere, con le accuse di sequestro di persona rapina e tentata estorsione, sono finiti due giovani di Altamura, arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari.

Le indagini dei militari erano partite da alcune segnalazioni di privati cittadini, relative alla presunte azioni "aggressive" poste in essere nei confronti di padre e figlio. Sulla scorta delle prime frammentarie notizie apprese dai carabinieri della Sezione Operativa, dunque, sono stati estrapolati i filmati dei circuiti di video sorveglianza presenti in prossimità del luogo in cui era segnalato l’episodio, e sono state acquisite ulteriori testimonianze. Gli accertamenti hanno così permesso di ricostruire ciò che sarebbe accaduto, con il conseguenziale deferimento dei due soggetti all’Autorità Giudiziaria, alla quale è stata richiesta l’emissione di misura cautelare, poi emessa ed eseguita.