Movida nel centro storico di Altamura, intensificati i controlli per contrastare abuso di alcol e consumo di droghe

Stretta sulla 'mala movida' nel centro storico di Altamura. Da inizio anno, i carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i controlli nella zona, soprattutto nei fine settimana, quando vi si concentrano molti giovani, alcuni dei quali, dediti al consumo di alcool e talvolta droghe, avevano arrecato disturbo, bivaccando sino a tarda ora, come segnalato dagli stessi residenti.

L’attività, soprattutto di carattere preventivo, è stata finalizzata ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica, scongiurando quei comportamenti che potessero, in qualche modo, turbarla, garantendo la tranquillità in quei luoghi dove insistono numerosi locali pubblici e quindi molto frequentati anche da famiglie.

È stato attuato un articolato dispositivo, formato dalle pattuglie in uniforme, personale in borghese e dei reparti speciali, le Unità Cinofile ed i Carabinieri per la Salute (NAS), con la collaborazione del Comando della Polizia Locale per i controlli degli esercizi pubblici e le verifiche nel settore delle autorizzazioni amministrative.

Nel corso delle attività, trentacinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale, sette sono stati arrestati e quattro denunciati in stato di libertà. Altre sei persone, invece, sono state denunciate per il porto di oggetti atti ad offendere.

Alcuni titolari di B&B sono stati segnalati alla locale Autorità amministrativa e sottoposti a verifiche per la regolarità delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività, dopo che i carabinieri hanno accertato il consumo di stupefacenti all’interno di quelle strutture ricettive, da parte di gruppi di ragazzi.