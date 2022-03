In casa hashish, cocaina e 18mila euro in contanti: 34enne arrestato nel Barese

Custodiva nella sua abitazione 715 grammi di droga, tra hashish e cocaina, insieme a materiale per il confezionamento dello stupefacente e una consistente somma di denaro in contanti. Scoperto dai carabinieri nel corso di una perquisizione, è finito ai domiciliari, ad Altamura, un 34enne del luogo, sul conto del quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, nel corso di ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Sezione Radiomobile, nel transitare per una via del centro federiciano, ha notato la presenza sospetta di un gruppo di persone, che alla vista dei militari, si sono allontanate velocemente. Prontamente intervenuti, i carabinieri hanno proceduto al controllo di uno di essi che, nella circostanza, è stato sottoposto anche a perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto sette panetti di hashish per complessivi 678 grammi, un involucro contenente 37 grammi di cocaina, nonché un bilancino elettronico di precisione, materiale vario necessario per il confezionamento e una cassettina di sicurezza in cui era custodita la somma in contanti di oltre 18 mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio, sottoposta a sequestro insieme allo stupefacente.

(foto carabinieri: il materiale sequestrato)