In auto con il carico di eroina: 31enne arrestato nel Barese, sequestrata droga per 700mila euro

Un 31enne è stato arrestato dai finanzieri ad Altamura con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo, nato in Albania e residente nella cittadina murgiana, è stato fermato per un controllo mentre si trovava in auto con un'altra persona. All'interno del veicolol i militari delle Fiamme gialle hanno rinvenuto 10 confezioni a forma di parallelepipedo che, come accertato dalle analisi, era eroina.

La droga è stata sequestrata e l'uomo arrestato e condotto in carcere, dove è rimasto dopo la convalida dell'arresto.

Dall’eroina sequestrata - hanno stimato gli investigatori - si sarebbero potute ricavare oltre 100.000 mila dosi, che sarebbero state cedute nelle piazze di spaccio, consentendo guadagni illeciti agli spacciatori per oltre 700 mila di euro.