Altamura e Gravina unite nella corsa al titolo di 'Capitale Italiana della Cultura 2027': "Il Governo informato sulla candidatura congiunta"

"Questa mattina, con la Commissaria prefettizia del Comune di Altamura Iaculli e il sindaco di Gravina in Puglia Lagreca, oltre al Presidente del parco nazionale dell’alta Murgia, Tarantini, l’onorevole Sasso, l’assessore regionale Stea e il direttore del museo diocesano don Nunzio Falcicchio, abbiamo incontrato il Sottosegretario di Stato con delega alla Cultura, Lucia Borgonzoni, per rappresentare l’intesa istituzionale raggiunta tra i due comuni murgiani per la candidatura al titolo di Capitale italiana della cultura 2027". Sono queste le dichiarazioni del consigliere regionale Francesco Paolicelli, in merito alle attività a sostegno della candidatura dei due comuni del Barese.

"È in momenti come questo che occorre 'fare squadra', andare oltre i futili campanilismi, per riscoprirsi cittadini di una comunità molto più vasta, che è quella murgiana: un territorio bellissimo fatto di gente laboriosa e creativa, con un capitale artistico, culturale, paesaggistico, archeologico ed enogastronomico di grande pregio - ha sottolineato il consigliere Paolicelli - Non possiamo sprecare questa occasione. Per questo chiedo a tutti e ciascuno di darsi da fare perché davvero questo lembo di terra murgiana possa riscattarsi e rappresentare ulteriore motivo di orgoglio in tutto il paese. Sono giornate come queste che mi rendono ancora più orgoglioso di appartenere a questa terra".