Divampa incendio in una palazzina ad Altamura, fiamme distruggono sottotetto

Un incendio è divampato, nel pomeriggio di ieri, in un palazzina in zona Mura Megalitiche, ad Altamura. Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato il sottotetto dell'edificio, come spiega oggi con un post su social il sindaco della cittadina, Antonio Petronella.

La situazione, spiega il primo cittadino, "fortunatamente è sotto controllo". "Ieri sera - ha chiarito ancora Petronella - abbiamo preferito far dormire le famiglie della palazzina interessata, in strutture messe a disposizione dal Comune, per evitare disagi per gli ingressi e per motivi di salute. Domani continueranno le operazioni di pulizia e i controlli".

Il sindaco ha poi ringraziato tutti gli operatori intervenuti sul posto: polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri, 118 e personale del Comune, della Asl e del Servizio sociale.