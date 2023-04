Scontri ad Altamura prima della partita di calcio con il Matera: due persone ferite

E' di almeno due feriti il bilancio degli scontri avvenuti ad Altamura, nel Barese, poco prima della partita di calcio contro il Matera, valida per la ventinovesima giornata del girone H del Campionato di Serie D (e terminata 3 a 1 per i pugliesi). Lo riporta l'Ansa.

Fuori dallo stadio di Altamura si sono affrontati i supporter delle due squadre che hanno fatto esplodere petardi e lanciato pietre. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Secondo una ricostruzione, le due tifoserie su sono affrontate in via vecchia Buoncammino con il lancio di grosse pietre, di mazze in legno e di transenne. Danneggiate diverse auto parcheggiate.