In casa oltre due chili di droga e una pistola: sorpreso dai carabinieri, 44enne arrestato nel Barese

Nascondeva in casa oltre due chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina, e una pistola a tamburo clandestina. Scoperto dai carabinieri, un 44enne di Altamura, con precedenti, è stato arrestato e condotto in carcere.

I militari, a seguito di una mirata attività, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in casa dell’uomo, nel corso della quale, precisamente in camera da letto, sono stati rinvenuti 10 panetti di hashish pari a 900 grammi, due sacchetti in cellophane contenenti 1.100 grammi di marijuana e 24 grammi di cocaina, in parte già confezionata in 21 dosi. Inoltre, nel contenitore dove era occultato l’hashish gli operanti hanno rinvenuto una pistola a tamburo a sei colpi, calibro 22, funzionante, priva di marca e matricola, quindi ritenuta clandestina, detenuta illegalmente in quanto senza alcun titolo autorizzativo. L’arma è stata sottoposta a sequestro unitamente alla sostanza stupefacente, accertata essere tale all’esito dell’esame del narcotest eseguito presso il Laboratorio Analisi sostanze stupefacenti del Reparto Operativo di Bari.

L’uomo è stato condotto in carcere e l’arresto attende l’eventuale convalida del GIP presso il Tribunale di Bari, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa.