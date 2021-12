In trasferta per spacciare, fermato in auto con eroina e cocaina: 29enne in manette nel Barese

In trasferta con la droga da spacciare. Un 29enne originario della provincia di Matera è stato arrestato dai carabinieri ad Altamura.

Il giovane, residente in Comune della vicina provincia lucana, è stato fermato dai carabinieri per un controllo, mentre era in auto. Alle domande dei militari sul motivo per il quale si trovasse ad Altamura, il 29enne ha fornito risposte "evasive" che hanno indotto i militari ad effettuare una perquisizione personale. Così sono saltati fuori diversi involucri, nascosti negli indumenti, contenenti complessivamente 39 grammi di eroina e 5,5 grammi di cocaina.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, confermata dall’udienza di convalida del GIP, mentre lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.