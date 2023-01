Ingombranti in strada, Pate (Amiu): "Abbandoni illeciti un costo per tutti, ritiro su prenotazione rafforzato ma i cittadini ci aiutino"

"Siamo impegnati a rafforzare il servizio di ritiro degli ingombranti su prenotazione già garantito da Amiu, ma il fenomeno dei ripetuti abbandoni illeciti, per il quale registriamo una recrudescenza in alcune zone della città, come il quartiere Libertà, ci sta mettendo in difficoltà". Paolo Pate, presidente di Amiu Puglia, interviene a proposito delle ripetute segnalazioni raccolte in questi giorni da Baritoday, a proposito della presenza di rifiuti ingombranti abbandonati in alcune strade del rione.

Un fenomeno non nuovo, purtroppo, frutto dell'inciviltà di alcuni, ma che rappresenta un danno e un costo per l'intera collettività, perché costringe Amiu, e quindi di riflesso il Comune, a farsi carico di costi aggiuntivi per la loro rimozione e smaltimento. "Garantiamo il ritiro su prenotazione - spiega Pate - e abbiamo anche avviato un monitoraggio interno per verificare che tutto ciò è stato prenotato venga effettivamente ritirato. Ma se intanto ci sono altri ingombranti abbandonati, quelli purtroppo restano lì, e quell'abbandono costringerà l'azienda a fare degli straordinari, a sostenere dei costi ulteriori. Deve essere chiaro - prosegue Pate - che il ritiro degli ingombranti rappresenta un servizio suppletivo che Amiu fornisce rispetto al servizio ordinario di raccolta stradale, e gli abbandoni, come detto, rappresentano per noi un problema". Nel corso del 2022, Amiu ha superato di circa 700mila euro il limite del corrispettivo riconosciuto per gli ingombranti, per far ugualmente fronte alla necessità di raccolta.

Davanti a un problema come quello dell'abbandono dei rifiuti, sono sempre più spesso gli stessi cittadini a invocare controlli e sanzioni contro gli incivili. E anche il presidente Amiu non nasconde la necessità di un'azione che possa servire da deterrente nei confronti di un fenomeno sempre più vasto: "Bisognerebbe rafforzare i controlli e sono certo da Polizia locale e Comune ci sia attenzione su questo. Generalmente non sono per le sanzioni, ma credo che in questo caso un'attività anche di sanzionamento diventi necessaria a fronte di un fenomeno così importante che va a danno della città, anche per evitare che chiunque si senta legittimato ad abbandonare qualsiasi cosa, scaricando tutto su Amiu".

Amiu, dal canto suo, oltre a rafforzare il servizio di ritiro su prenotazione degli ingombranti, punta ad ampliare le modalità di conferimento degli stessi. Un passo, in questo senso, è stato fatto con l'avvio dei centri mobili di raccolta, postazioni per il conferimento attive, secondo un calendario prestabilito, in diverse zone della città: "Un sistema che in alcuni casi sta funzionando molto bene - spiega Pate - Ad esempio al quartiere San Paolo registriamo centinaia di persone nelle giornate di apertura. Per questo ne stiamo valutando un potenziamento". E poi c'è anche l'incremento dei centri di raccolta comunali: in programma, a breve, c'è l'apertura di quello in via Kennedy, al quartiere Poggiofranco. Ma l'azienda di igiene urbana è al lavoro anche per arrivare un servizio di raccolta dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ndr) che faciliti lo smaltimento dei grandi elettrodomestici da parte dei cittadini. "Al momento - ricorda il presidente Amiu - possono essere conferiti recandosi direttamente presso il centro di raccolta attivo presso la nostra sede alla zona industriale, ma ci rendiamo conto che non tutti i cittadini hanno la possibilità di portare autonomamente questi apparecchi. Perciò stiamo pensando di implementare la raccolta". Un servizio che permetterebbe anche di sottrarre tali apparecchi a quel mercato 'parallelo' che gira intorno ai Raee, e che vede spesso le carcasse degli elettrodomestici essere smaltite abusivamente accanto ai cassonetti (o nelle campagne) dopo essere state svuotate delle componenti recuperabili. Un 'sistema' che finisce per alimentare, appunto, gli abbandoni illeciti, così come spesso accade per le attività degli svuota cantine abusivi.

Accanto all'impegno di Amiu per potenziare i servizi, resta, in generale, l'invito che Pate rivolge a tutti i cittadini baresi, a collaborare, ad avere cura della città. "Non possiamo pensare - dice il presidente Amiu - che ci sia un operatore dietro ciascuno di noi pronto a raccogliere ciò che, ad esempio, qualcuno getta in strada. Noi dobbiamo lavorare per rendere il servizio sempre più capillare, abbiamo una città vasta con 180 aree di spazzamento e in alcune zone ci possono essere delle cose da migliorare, ma se i cittadini non ci aiutano, facendo la differenziata, rispettando le regole, diventa tutto più complicato".