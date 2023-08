Una discarica abusiva in strada, Amiu rimuove rifiuti e ingombranti a Ceglie: "Abbandoni opera di svuotacantine"

Via rifiuti e ingombranti abbandonati abusivamente in strada: Amiu al lavoro, nella mattina di Ferragosto, nel quartiere di Ceglie del Campo. Gli operatori sono intervenuti per ripulire un'area accanto ai cassonetti, in una zona periferica dell'ex frazione, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto, con materiali di vario tipo: non solo buste di spazzatura ma anche ineri, vetro, plastica e altri oggetti come giocattoli e libri.

"Oggetti che lasciano intendere come questi abbandoni reiterati e costanti in questa zona - ha sottolineato il presidente di Amiu Paolo Pate, presente durante l'interventi - siano stati effettuati da operatori specializzati in modo illegale in queste attività, i cosiddetti 'svuotacantine', che recuperano materiale in particolare dalle abitazioni per poi lasciarlo opinatamente in molti punti della città che diventano delle vere e proprie discariche".

Ancora una volta, Pate ha sottolineato i costi per la collettività di tale fenomeno, facendo appello alla collaborazione di tutti: "Loro (gli svuotacantine abusivi, ndr) ci guadagniano, noi siamo costretti a fare questo con i soldi di tutta la collettività, perché siamo un'azienda pubblica e quest'attività ha dei costi che si riverberano anche sui cittadini onesti che vogliono seguire le regole e sono costretti a dover sostenere i costi anche per gli altri, quelli che si rivolgono agli svuocantine, quelli che vengono comunque a buttare qui 'perché tanto è una discarica'". "Stiamo ripristinando legalità, stiamo ripristinando anche dal punto di vista igienico questa zona, sappiamo che purtroppo molto probabilmente dopo il nostro intervento questa zona riprenderà a essere una discarica. Chiediamo in questo l'aiuto da parte di tutti, della città. La Polizia locale sta anche elevando numerose sanzioni, perché questo è un fenomeno che deve essere quanto prima debellato".

In mattinata, Amiu è intervenuta anche sul waterfront di San Girolamo per il lavaggio della strada.