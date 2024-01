Stop ai conferimenti nei depositi Amiu di Ceglie e via Oberdan: attivi i centri mobili e i ccr di Poggiofranco e viale Accolti Gil

Stop dal primo febbraio ai conferimenti nei depositi Amiu di Ceglie e di via Oberdan. A comunicarlo, attraverso i propri canali social, è l'azienda di igiene urbana.

Per conferire rifiuti, dunque (ricordiamo che nei Ccr è possibile conferire organico, plastica e metalli, carta e cartone, vetro ma anche indumenti dismessi, oli vegetali esausti, pile e batterie esauste, piccoli RAEE e ingombranti - fino a 3 pezzi), i cittadini dovranno rivolgersi ai centri di raccolta presenti al quartiere Poggiofranco, in via Martin Luther King (aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30 e la domenica dalle 7.30 alle 13.) e presso la sede Amiu alla zona industriale, in viale Accolti Gil.

Sono inoltre attivi sul territorio cittadino tre centri mobili, aperti dalle 7 alle 11, dal lunedì al sabato (chiusi la domenica e nei giorni festivi), presenti nei diversi quartieri secondo un calendario settimanale prestabilito (qui il calendario).